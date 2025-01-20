Самолет "Азимута" прервал полет из Минвод в Дубай

Самолету, следовавшему из Минеральных Вод в Дубай, пришлось прервать полет и вернуться в аэропорт вылета. Причиной стала техническая проблема на борту.
Техническая неполадка вынудила самолет, выполнявший рейс Минеральные Воды – Дубай, экстренно вернуться в аэропорт вылета. Авиалайнер принадлежит российской авиакомпании "Азимут". Об инциденте рассказал сам авиаперевозчик.
"В целях обеспечения безопасности полета командир воздушного судна рейса А46087 Минеральные Воды - Дубай 23 февраля 2025 года принял решение о возврате в аэропорт вылета в связи со срабатыванием индикации работы одной из систем самолета"
- авиакомпания "Азимут"
Самолет благополучно вернулся в аэропорт Минвод. Пассажирам был предоставлен резервный борт от "Азимута".
Напомним, что рейсы между Минеральными Водами и Дубаем недавно возобновила авиакомпания Fly Dubai. Ранее она приостановила полеты из-за крушения самолета AZAL.