Вестник Кавказа

Самолет "Азимута" прервал полет из Минвод в Дубай

Самолет "Азимута" прервал полет из Минвод в Дубай
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Самолету, следовавшему из Минеральных Вод в Дубай, пришлось прервать полет и вернуться в аэропорт вылета. Причиной стала техническая проблема на борту.

Техническая неполадка вынудила самолет, выполнявший рейс Минеральные Воды – Дубай, экстренно вернуться в аэропорт вылета. Авиалайнер принадлежит российской авиакомпании "Азимут". Об инциденте рассказал сам авиаперевозчик.

"В целях обеспечения безопасности полета командир воздушного судна рейса А46087 Минеральные Воды - Дубай 23 февраля 2025 года принял решение о возврате в аэропорт вылета в связи со срабатыванием индикации работы одной из систем самолета"

- авиакомпания "Азимут"

Самолет благополучно вернулся в аэропорт Минвод. Пассажирам был предоставлен резервный борт от "Азимута".

Напомним, что рейсы между Минеральными Водами и Дубаем недавно возобновила авиакомпания Fly Dubai. Ранее она приостановила полеты из-за крушения самолета AZAL.

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