Flydubai снова будет летать в Минводы

Перевозчик Fly Dubai возобновил полеты в Минеральные Воды. Ранее компания приостановила рейсы на фоне падения самолета AZAL.
Эмиратский авиаперевозчик Fly Dubai возобновил авиасообщение с Минеральными Водами, сообщает пресс-служба компании.
На онлайн-табло аэропорта указано, что рейс авиакомпании из Дубай в Минводы отправился 23 января и прибыл в воздушную гавань назначения ночью 24 числа.
Напомним, Fly Dubai временно прекратила полеты в Минеральные Воды посла крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" в Актау 25 декабря.