Вестник Кавказа

Flydubai снова будет летать в Минводы

Flydubai снова будет летать в Минводы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Перевозчик Fly Dubai возобновил полеты в Минеральные Воды. Ранее компания приостановила рейсы на фоне падения самолета AZAL.

Эмиратский авиаперевозчик Fly Dubai возобновил авиасообщение с Минеральными Водами, сообщает пресс-служба компании.

На онлайн-табло аэропорта указано, что рейс авиакомпании из Дубай в Минводы отправился 23 января и прибыл в воздушную гавань назначения ночью 24 числа.

Напомним, Fly Dubai временно прекратила полеты в Минеральные Воды посла крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" в Актау 25 декабря.

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