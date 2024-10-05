Дубайский шоколад нелегально везли на продажу в Россию

Более 250 плиток дубайского шоколада нелегально пытались провезти в РФ двое мужчин. Контрабандные сладости планировалось продавать в Тюмени.
Российская таможня пресекла ввоз в страну незадекларированную партию шоколада из Дубая, говорится в сообщении ФТС России.
"Более 56 кг дубайского шоколада задержали тюменские таможенники. Два пассажира рейса из ОАЭ пытались ввезти 72 и 184 плитки шоколада... Мужчины признали, что кондитерские изделия были приобретены для розничной торговли в Тюмени"
– сообщение
Всего два авиапассажира везли дубайского шоколада на 940 тыс рублей.
По факту открыты два дела об административных правонарушениях. Часть партии уже конфискована.