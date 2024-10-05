Вестник Кавказа

Дубайский шоколад нелегально везли на продажу в Россию

ОАЭ
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Более 250 плиток дубайского шоколада нелегально пытались провезти в РФ двое мужчин. Контрабандные сладости планировалось продавать в Тюмени.

Российская таможня пресекла ввоз в страну незадекларированную партию шоколада из Дубая, говорится в сообщении ФТС России.

"Более 56 кг дубайского шоколада задержали тюменские таможенники. Два пассажира рейса из ОАЭ пытались ввезти 72 и 184 плитки шоколада... Мужчины признали, что кондитерские изделия были приобретены для розничной торговли в Тюмени"

– сообщение

Всего два авиапассажира везли дубайского шоколада на 940 тыс рублей.

По факту открыты два дела об административных правонарушениях. Часть партии уже конфискована.

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