Лучший подарок на Новый год: какой шоколад полезный?

По данным исследовательских компаний, мировой рынок шоколада в период с 2016 по 2021 год вырос почти на 20%, а в 2021 году его доход составил 980 миллиардов долларов. Вкус играет важную роль в росте популярности шоколада, но от него есть и польза. Расскажем, чем полезен шоколад.

Как появился шоколад?

Считается, что впервые о шоколаде узнали еще племена майя и ацтеков. При этом долгое время он был известен только в жидкой форме, а сами какао-бобы могли использоваться племенами как в повседневной жизни (например, в качестве валюты), так и во время ритуалов. В те времена многие верили в божественное происхождение какао-дерева.

В Европе о какао-напитке узнали в XVI веке. В те времена его пили холодным и горьким. Однако уже в XVII веке европейцы сначала стали делать его горячим и сладким, а позднее появилась и твердая форма шоколада.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какой бывает шоколад?

Как правило, выделяют 3 вида шоколада, но рассмотрим более расширенную классификацию, в которой 5 видов.

Горький

Темный

Молочный

Белый

Рубиновый

Этот вид шоколада появился благодаря швейцарской компании. Рубиновый (или розовый) шоколад производят из специального сорта какао-бобов, который готовят по секретной технологии. Однако некоторые считают, что подобная секретность – обычный маркетинговый ход, а сам шоколад состоит из белого шоколада, смешанного с ягодным соком.

Белый

Тот самый шоколад, который не шоколад. Его придумала компания Nestle в 1930-х годах. Многие до сих пор спорят резонно ли называть этот вид шоколадом, так как в нем отсутствуют какао-бобы. Есть только какао-масло, сухое молоко, сахар, ванилин. Поэтому белый шоколад не может похвастаться такими же полезными свойствами, как его собратья с содержание какао.

Молочный

Этот вид шоколада появился в XIX веке в Швейцарии. Он состоит из какао, какао-масла, сухого молока. Количество сахара в нем гораздо больше, чем в темном и горьком. Также больше в нем и содержания молока.

Темный

Главное отличие темного шоколада от горького заключается в содержании какао-бобов. Здесь их примерно от 40 до 55%. Содержание какао-масла в таком шоколаде может достигать 20%. В состав также входит достаточное количество сахара, что для многих делает этот вид гораздо приятнее на вкус, чем горький. При этом темный шоколад считают вторым по значимости для человека. Так, например, он положительно влияет не только на настроение, но и на клетки мозга.

Какой шоколад лучше?

Для каждого критерии выбора шоколада различаются. Некоторых может волновать лишь вкус, других интересует польза.

Полезен шоколад или нет, зависит от того, сколько на самом деле в нем какао и какие еще добавки в нем присутствуют. Сами по себе какао-бобы богаты клетчаткой и множеством фитонутриентов. Какао содержит около 380 различных химических веществ, в том числе большой класс соединений, называемых флаваноидами. Однако мнения экспертов о пользе того или иного вида шоколада разнятся.

Самый полезный шоколад

Самый полезный шоколад - горький. В его состав входит от 55 до 90 процентов натуральных какао-бобов, а также масло какао. Подсластителей в таком шоколаде должно быть минимум (хотя в идеале они должны отсутствовать). Благодаря этому горький шоколад могут есть люди с проблемами с сахаром.

Горький шоколад - кладезь витаминов. Здесь и витамин A, C, D, PP, E, витамины группы B, множество антиоксидантов и минералов (например, железо, магний, цинк, кальций). Считается, что горький шоколад полезен для сердца, памяти, помогает справляться со стрессовыми ситуациями и улучшает настроение, а также повышает концентрацию внимания.

Однако такой шоколад может содержать и вредные металлы - свинец, кадмий и ртуть. Недавние исследования, проведенные в Америке, подтвердили эту информацию. Команда исследователей изучила образцы популярных марок и обнаружила, что во многих экземплярах разрешенные показатели были превышены в несколько раз. Правда это могло произойти из-за накопительного свойства оболочки какао-бобов – помимо полезных веществ, она может накопить и вредные из почвы, где какао-бобы были выращены.