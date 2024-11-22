Вестник Кавказа

Пассажиры рейса Дубай-Москвы вылетят из Астрахани на другом самолете

Пассажиры рейса Дубай-Москвы вылетят из Астрахани на другом самолете
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пассажиров рейса Дубай-Москва доставят до столицы на резервном самолете. Ранее лайнер экстренно приземлился в Астрахани.

Резервный самолет доставит пассажиров, летевших рейсом Дубай-Москва, сообщает пресс-служба отечественного лоукостера "Победа".

Отмечается, что вылет из Астрахани в столицу запланирован на 23:50 по местному времени (0:50 мск). Там же добавили, что это сделано для минимизации времени доставки клиентов.

В компании добавили, что приземлившийся в Астрахани самолет пройдет дополнительную техническую поддержку. Пассажиров обеспечили питанием, напитками и оперативным чатом.

Напомним, самолет, который направлялся из Дубай в Москву, совершил экстренную посадку в астраханском аэропорту. Причина – ложное срабатывание одной из систем.

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