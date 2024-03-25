Россиянка незаконно везла из Дубая часы с 300 бриллиантами

Часы Cartier, инкрустированные 323 бриллиантами, и золотое кольцо пыталась без декларации провести в РФ туристка из Дубая. Пассажирку остановили в аэропорту Домодедово.

В "зеленом" коридоре в Домодедово у пассажирки, прибывшей из Дубая, обнаружены часы и кольцо с бриллиантами.

"Пассажирку инспектор остановил на "зеленом" коридоре для выборочного контроля. С помощью рентген-машины они выявили в ее ручной клади кольцо Messika и часы Cartier. Женщина пояснила, что украшения были подарены супругом, и стоимость их она не знает"

– ФТС РФ

Общая стоимость украшений превышает 5 млн рублей, часы инкрустированы 323 бриллиантами, однако россиянка везла их без декларации. Теперь женщине грозит штраф до 1 млн рублей и до 5 лет лишения свободы.