Вестник Кавказа

Самолет, летевший в Дубай, экстренно вернулся в Россию

Самолет, летевший в Дубай, экстренно вернулся в Россию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Самолет с российскими туристами, вылетевший этим утром в Эмираты, вернулся в аэропорт вылета. Пилоты приняли решение о возвращении из-за состояния здоровья одного из пассажиров.

Международный авиарейс Екатеринбург-Дубай сегодня вернулся в "Кольцово" после вылета, проинформировали в пресс-службе воздушной гавани Екатеринбурга.

"Самолет, вылетевший рейсом U6-737 в 8.00 (6.00 мск) в Дубай, вернулся в Екатеринбург. Причина - ухудшение состояния здоровья у одного из пассажиров"

– аэропорт "Кольцово"

Речь идет о самолете перевозчика "Уральские авиалинии".

В авиагавани пассажир был снят с рейса и передан в руки медиков.

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