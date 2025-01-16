Самолет, летевший в Дубай, экстренно вернулся в Россию

Самолет с российскими туристами, вылетевший этим утром в Эмираты, вернулся в аэропорт вылета. Пилоты приняли решение о возвращении из-за состояния здоровья одного из пассажиров.

Международный авиарейс Екатеринбург-Дубай сегодня вернулся в "Кольцово" после вылета, проинформировали в пресс-службе воздушной гавани Екатеринбурга.

"Самолет, вылетевший рейсом U6-737 в 8.00 (6.00 мск) в Дубай, вернулся в Екатеринбург. Причина - ухудшение состояния здоровья у одного из пассажиров"

– аэропорт "Кольцово"

Речь идет о самолете перевозчика "Уральские авиалинии".

В авиагавани пассажир был снят с рейса и передан в руки медиков.