Вестник Кавказа

Кисловодск стал лидером Ставрополья по курортному сбору

Палатка с медом в Кисловодске
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Лидером по курортному сбору в городах Кавминвод в первые 6 месяцев 2024 года стал Кисловодск. Об этом  заявил глава курорта, отметив, что Кисловодск работает над укреплением позиций на туристической карте России.

В течение полугода 2024 года Кисловодск превзошел другие города Кавминвод по сумме оплаченного курортного сбора. Это достижение было результатом усилий по развитию туристического направления и привлечению посетителей.

«За все время участия в программе по курортному сбору Кисловодск продолжает демонстрировать впечатляющий рост и устанавливать новые рекорды. За первые шесть месяцев 2024 года сумма курортного сбора составила 120,4 миллиона рублей, что на 17,1 миллиона рублей превысило плановые показатели. Благодаря чему Кисловодск — вновь лидер среди городов Кавминвод по уплате курортного сбора»

– глава города Евгений Моисеев

Далее он указал на то, что согласно статистике, за первые шесть месяцев городе наблюдается увеличение уплаты сбора на 3% по сравнению с таким же периодом предыдущего года. Этот показатель говорит о том, что курорт успешно привлекает гостей и создает условия для комфортного и интересного отдыха.

Таким образом, Кисловодск работает над укреплением позиций на туристической карте России и показывает стабильный рост в сфере сбора налогов.

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