Фестиваль воды ознаменует открытие Старого озера в Кисловодске

Благоустройство Старого озера в Кисловодске близится к концу. Открытие обновленной локации пройдет в формате тематического праздника – Фестиваля воды. В дальнейшем этот праздник планируют проводить каждый год.

Старое озеро скоро снова будет доступно жителям Кисловодска и туристам – благоустроенная территория примет первых гостей в ходе первого Водного фестиваля, рассказали власти города-курорта.

"Благоустройство нашего Старого озера на этапе завершения. Работ немало, но стараемся все успеть. Планируем провести грандиозное открытие в начале августа. В честь открытия устроим масштабный Фестиваль Воды, который будет интересен всем возрастам"

– мэр Евгений Моисеев

В основу программы организаторы положат книги Александра Сергеевича Пушкина. В программу войдет "водная" сказка, среди героев которой будут профессиональные актеры, а также огромные плавучие фигуры.

На берегу будет устроено множество развлечений – для гостей всех возрастов. Отдельные программы подготовят для детей. Любителей активного образа жизни привлекут спортивные локации. Перекусить можно будет на фудкорте, а отдохнуть – в музыкальной зоне чил-аут. Предусмотрены и конкурсы, в том числе водные состязания. Все желающие смогут и искупаться.

Весь день на берегу будут проходить выступления кисловодских творческих коллективов. Вечером состоится особый концерт – с морскими каверами, добавил Моисеев.

Мэр подчеркнул, что Фестиваль воды станет первым, но не последним. Он будет проводиться ежегодно.

Праздник назначен на 3 августа.