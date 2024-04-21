Вестник Кавказа

Когда Кисловодск примет яркий цирковой карнавал?

Когда Кисловодск примет яркий цирковой карнавал?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Удивительное событие пройдет в курортном Кисловодске в конце июля. Цирковой праздник анонсировал глава города. По словам Евгения Моисеева, кисловодчан и туристов ждет праздничная кавалькада.

Веселое мероприятие с участием животных и артистов состоится через неделю в Кисловодске, его анонсировал глава города-курорта Евгений Моисеев.

Как уточнил Евгений Моисеев, речь идет о цирковом карнавале. Проект устраивается с участием Росгосцирка и в рамках нового шоу под названием "Бурлеск", которое проводит заслуженный артист РФ Гия Эрадзе, пишет ТАСС.

Праздник назначен на 28 июля. Стартовой точкой станет Кисловодский цирк. Финишем веселого маршрута будет Нарзанная галерея, а потом участники отправятся обратно. Шествие пройдет по проспекту Победы и Курортному бульвару.

"Большая вереница из разнообразных животных, лучших титулованных артистов цирка в роскошных авторских костюмах с музыкой и блеском пройдут по проспекту Победы, Курортному бульвару до Нарзанной галереи и обратно"

– Евгений Моисеев

Градоначальник подчеркнул, что Кисловодск – единственный город Кавминвод, который принимает столь масштабное цирковое событие.

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