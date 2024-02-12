Международный день цирка отпраздновали ярким шествием в Москве на ВДНХ

Цирковое шествие, в котором могли принять участие все желающие, прошло в Москве на ВДНХ. Праздник был посвящен Дню цирка 2024. Свои умения показывали клоуны, мимы, гимнасты, акробаты и ходулисты.

В цирковую атмосферу смогли сегодня погрузиться москвичи и гости столицы на ВДНХ. В воскресенье здесь отметили Международный день цирка, который празднуют во всем мире 20 апреля.

В шествии "Искусство цирка" приняли участие акробаты, атлеты, гимнасты, жонглеры, иллюзионисты, эквилибристы и клоуны, причем как опытные, так и начинающие артисты.

Зрители удивлялись гибкости гимнастов, артистичности мимов и ловкости ходулистов. Все желающие могли присоединиться к шествию, чтобы проникнуться духом цирка.