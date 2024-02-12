Вестник Кавказа

Международный день цирка отпраздновали ярким шествием в Москве на ВДНХ

"Вестник Кавказа"
Цирковое шествие, в котором могли принять участие все желающие, прошло в Москве на ВДНХ. Праздник был посвящен Дню цирка 2024. Свои умения показывали клоуны, мимы, гимнасты, акробаты и ходулисты.

В цирковую атмосферу смогли сегодня погрузиться москвичи и гости столицы на ВДНХ. В воскресенье здесь отметили Международный день цирка, который празднуют во всем мире 20 апреля.

В шествии "Искусство цирка" приняли участие акробаты, атлеты, гимнасты, жонглеры, иллюзионисты, эквилибристы и клоуны, причем как опытные, так и начинающие артисты.

Зрители удивлялись гибкости гимнастов, артистичности мимов и ловкости ходулистов. Все желающие могли присоединиться к шествию, чтобы проникнуться духом цирка.

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Шествие “Искусство цирка“ на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шествие “Искусство цирка“ на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шествие “Искусство цирка“ на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шествие “Искусство цирка“ на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шествие “Искусство цирка“ на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шествие “Искусство цирка“ на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шествие “Искусство цирка“ на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шествие “Искусство цирка“ на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шествие “Искусство цирка“ на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шествие “Искусство цирка“ на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шествие “Искусство цирка“ на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шествие “Искусство цирка“ на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шествие “Искусство цирка“ на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шествие “Искусство цирка“ на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шествие “Искусство цирка“ на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шествие “Искусство цирка“ на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шествие “Искусство цирка“ на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шествие “Искусство цирка“ на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шествие “Искусство цирка“ на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шествие “Искусство цирка“ на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
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