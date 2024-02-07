Китайский Новый год в Москве: драконы, львы и красные фонарики на улицах

В Москве с размахом празднуют Китайский Новый год. Представления, танец льва и дракона, традиционные украшения и еда – все это можно найти на разных площадках по всему городу. Показываем лучшие фото с Китайского Нового года в Москве.

Москва широко отмечает Китайский Новый год 2024. В столице открыты множество локаций фестиваля.

На площадках в Камергерском переулке, на Тверской площади и Тверском бульваре, а также на ВДНХ и в Зоопарке, можно увидеть яркие китайские украшения, принять участие в мастер-классах и попробовать традиционную китайскую еду.

Праздник продлится до 18 февраля.

Представляем самые живописные фото празднования Китайского Нового года в Москве.