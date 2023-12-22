Когда наступит Китайский Новый год в 2024 году?

Какого числа Китайский Новый год и сколько дней принято его праздновать? Почему дата празднования Нового года в Китае ежегодно меняется? Когда отмечать праздник в 2024 году?

Новый год по китайскому календарю наступит в этом году в феврале. Китайский Новый год отмечают долго, его наступление связывают с приходом весны и началом нового цикла.

Китайский Новый год 2024

Именно Китайский Новый год ежегодно дает символ года. Всего в зодиакальном цикле 12 животных. Прошлый год был годом Черного Водяного Кролика, в 2024 году настает период Зеленого Деревянного Дракона. С покровителем года связаны надежды и прогнозы. Дракон должен принести перемены к лучшему, процветание и гармонию.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несмотря на то, что в России принято встречать новый символ года уже в ночь на 1 января, новый китайский зодиак вступает в силу только через месяц-полтора после этого.

Китайский Новый год – когда наступит?

Новый год по китайскому календарю принято встречать тогда, когда завершается полный лунный цикл. Это время наступает во время второго новолуния после зимнего солнцестояния, приходящегося на 21 декабря.

Таким образом, точной даты у Китайского Нового года нет, из года в год наступление нового года меняется. При этом начало Китайского Нового года – Праздника весны – всегда происходит в период между 21 января и 21 февраля.

Когда Новый год в Китае в 2024 году?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В этом году Китайский Новый год, также называемый лунным новым годом или восточным новым годом, наступит 10 февраля, в субботу. Точное время новолуния по московскому времени – 02:01. Праздничные концерты в Китае состоятся накануне, 9 февраля, семьи соберутся вместе. А 10 февраля начнется новый цикл, новый год. В этот день, а точнее, уже с ночи, китайцы запускают фейерверки и взрывают петарды – громкие звуки призваны прогнать злых духов. Также принято жечь благовония, чтобы в доме царил мир.

Новый год в Китае означает пробуждение природы, приход весны, обновление.

Когда закончится празднование?

В Китае Новый год – главный и самый продолжительный праздник. Его принято отмечать на протяжении 15 дней, последним днем новогодних праздников становится Праздник фонарей. В 2024 году праздновать Китайский новый год будут с 10 по 24 февраля.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

При этом официальные праздничные каникулы вдвое короче и длятся обычно семь дней. В этом году китайцы будут отдыхать с 10 по 17 февраля.

Отметим, что, несмотря на это, многие жители Поднебесной стараются продлить новогодние праздники. Уже с начала февраля сотрудники берут отгулы и отпуска. Каникулы длиной почти в месяц сказываются на жизни страны и рабочей сфере. Россиян уже предупредили о том, что в феврале посылки из Китая будут идти с опозданием из-за масштабных гуляний.

Когда заканчивается Китайский Новый год?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько длится год по восточному календарю? Его конец, как и начало, не имеет точной даты. Так, год Кролика пришел 22 января 2023 года и уходит 10 февраля 2024 года. Год Дракона продлится с 10 февраля 2024 года по 29 января 2025 года, затем на смену ему придет Змея.