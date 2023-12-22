Посылки из Китая будут задерживаться в феврале

Приближающийся Китайский новый год может вызвать задержку поставки грузов из КНР в РФ. Кроме того, стоимость доставки на праздничный период вырастет на 10-15%.

Поставки из Китая в Россию по железной дороге в феврале могут идти с задержкой, предупредили в компании Asia Import Group.

"В этом году китайский Новый год приходится на 10 февраля. В связи с этим в КНР на протяжении двух недель, до 24 числа, будут выходные дни. Обычно в преддверии подобных масштабных праздников перевозка грузов занимает больше времени, чем обычно"

– компания

Обычное время доставки товаров из Китая в Москву составляет 16-21 день.

Отмечается, что задержки могут начаться с 4 февраля, примерно в это же время вырастут на 10-15% тарифы на перевозку - к концу месяца они вернутся к нормальным. Часть грузов будет отправлена только по окончании праздничного периода, добавили в Asia Import Group, передает РИА Новости.