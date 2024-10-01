Вестник Кавказа

Нацпарк в Кисловодске побил рекорд по посещаемости

Нацпарк в Кисловодске побил рекорд по посещаемости
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
Сезон этого года стал особенно насыщенным для Кисловодского национального парка: его посетили свыше 4 млн путешественников и жителей города.

Национальный парк Кисловодска установил рекорд по числу посетителей в этом году: с начала года по сентябрь его гостями стали 4,1 млн туристов, рассказало руководство природной территории.

В сообщении добавили, что парк в Кисловодске – один из самых популярных нацпарков на всей территории России.

Напомним, что он еще и один из самых больших национальных парков в РФ., созданный людьми. Его размер – более 900 га.

Этой осенью в его северной части случился крупный пожар. Следователи выяснили, что это был умышленный поджог. Виновника природной катастрофы до сих пор ищут.

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