Вестник Кавказа

Как пострадал национальный парк в Кисловодске после пожара?

Как пострадал национальный парк в Кисловодске после пожара?
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
Руководство кисловодского нацпарка рассказало об ущербе, который нанес недавний пожар. Выяснилось, что выгорела часть леса и инфраструктура для туристов.

От разрушительного пожара в национальном парке «Кисловодский» получили повреждения инфраструктура и лес, рассказало руководство природной территории.

«В результате возгорания в Верхнем парке, на горе Красное солнышко, пострадали участки туристической тропы и лесной массив»

- администрация нацпарка «Кисловодский»

Они просят обращаться к ним или в пресс-центр парка всех, кто обладает любыми деталями происшествия.

Напомним, что пожар случился 29 сентября в нацпарке Кисловодска. Пламя разрослось до 1 га. Тушению возгорания мешал сильный ветер.

Сотрудники чрезвычайных служб выяснили, что пожар вызвал умышленный поджог. Они передали дело следователям, чтобы те нашли ответственного за преступление.

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