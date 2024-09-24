Вестник Кавказа

Пожар продолжает уничтожать нацпарк Кисловодска

Вид из окна самолета
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Борьба с пожаром продолжается в нацпарке Кисловодска. Горит сухая растительность.

В Кисловодске продолжается тушение пожара, который разгорелся накануне вечером в национальном парке «Кисловодский».

Стоит отметить, что летом и осенью в Ставропольском крае наблюдается повышенная температура и низкая влажность, что создает идеальные условия для возникновения лесных пожаров. Нельзя исключать и человеческий фактор, который чаще всего становится причиной возгораний.

К сожалению, в большинстве случаев именно бесхозяйственность и неосторожное обращение с огнем приводят к таким трагедиям. Бывают случаи, когда туристы не соблюдают правила поведения в лесу, разжигая костры.

Кроме того, учитывая, что «Кисловодский» — это не просто парк, а охраняемая территория, становится очевидно, что охрана и предотвращение подобных происшествий требуют комплексного подхода. Важно усиливать контроль за соблюдением правил поведения в природной среде.

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