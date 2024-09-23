Вестник Кавказа

Пожар в Кисловодском парке: горит гектар травы

Пожар в Кисловодском парке: горит гектар травы
© Фото: Telegram-канал Евгения Моисеева
Природный пожар произошел сегодня вечером в окрестностях Кисловодска. Фото с места событий опубликовал глава города-курорта Евгений Моисеев. По его словам, пламя распространяется в районе горы "Красно солнышко".

Горящую сухую траву тушат в Кисловодском национальном парке на Ставрополье, рассказал мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

Сообщение градоначальник опубликовал в своем канале в Telegram примерно в 18.00 мск. Он уточнил, что, согласно первой информации, природный пожар случился в национальном парке "Кисловодский". Огонь распространяется по сухой траве.

Через час Моисеев уточнил, что возгорание происходит в районе горного отрога "Красное солнышко". Он назвал предварительную площадь пожара – она составляет один гектар.

С огнем борются почти 30 человек.

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