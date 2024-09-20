Пожар в частном доме в КБР убил женщину

Женщина стала жертвой пожара в Кабардино-Балкарии. Возгорание произошло сегодня утром. Все обстоятельства устанавливаются.
Пожар в одном из частных домов Кабардино-Балкарии лишил жизни местную женщину, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Инцидент произошел в селе Дугулубгей. Информация о пожаре появилась в 10:29 мск. Прибывшие к месту происшествия спасатели ликвидировали огонь спустя час.
Отмечается, что во время обысков в доме было найдено тело женщины. Причины ее смерти не известны, все обстоятельства устанавливаются.