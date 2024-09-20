Вестник Кавказа

Пожар в частном доме в КБР убил женщину

Пожар в частном доме в КБР убил женщину
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Женщина стала жертвой пожара в Кабардино-Балкарии. Возгорание произошло сегодня утром. Все обстоятельства устанавливаются.

Пожар в одном из частных домов Кабардино-Балкарии лишил жизни местную женщину, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент произошел в селе Дугулубгей. Информация о пожаре появилась в 10:29 мск. Прибывшие к месту происшествия спасатели ликвидировали огонь спустя час.

Отмечается, что во время обысков в доме было найдено тело женщины. Причины ее смерти не известны, все обстоятельства устанавливаются.

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