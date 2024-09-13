Вестник Кавказа

В Ереване тушили пожар в рейсовом автобусе

В Ереване тушили пожар в рейсовом автобусе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Армении сегодня вечером вспыхнул рейсовый автобус, курсирующий по одному из городских маршрутов – к счастью, никто из пассажиров не пострадал.

Сегодня вечером в рейсовом автобусе в Ереване, следующем по городскому маршруту №39, вспыхнул пожар – загорелся моторный отсек, сообщает Shamshyan.com.

Загорелся автобус корейской марки Hyundai, его пассажиров экстренно эвакуировали, а прибывшие спасатели Службы МВД страны оперативно потушили возгорание, передает NEWS.am.

К счастью, обошлось без пострадавших – никому из пассажиров помощь медиков не понадобилась, автобус был снят с маршрута.

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