В Ереване тушили пожар в рейсовом автобусе

В столице Армении сегодня вечером вспыхнул рейсовый автобус, курсирующий по одному из городских маршрутов – к счастью, никто из пассажиров не пострадал.

Сегодня вечером в рейсовом автобусе в Ереване, следующем по городскому маршруту №39, вспыхнул пожар – загорелся моторный отсек, сообщает Shamshyan.com.

Загорелся автобус корейской марки Hyundai, его пассажиров экстренно эвакуировали, а прибывшие спасатели Службы МВД страны оперативно потушили возгорание, передает NEWS.am.

К счастью, обошлось без пострадавших – никому из пассажиров помощь медиков не понадобилась, автобус был снят с маршрута.