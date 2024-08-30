Ереван снова утонул из-за дождей

Обильные осадки стали причиной подтопления несколько улиц в столице Армении. Непогода продолжится как минимум сутки.

Улицы армянской столицы оказались затоплены из-за недавних проливных дождей. Социальные сети заполнили видео очевидцев природного катаклизма.

Синоптики наблюдают неблагоприятную погоду в Ереване. Сейчас над столицей бушует стихия – ливни с грозами. Она продлится как минимум до этой субботы. На следующей неделе ожидаются кратковременные дожди.

Ранее во время обильных осадков оказалось подтоплено ереванское метро. Вода проникла на станцию «Шенгавит», расположенную в южной части города.