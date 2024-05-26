Иран восстановил мост в Армении после наводнения

Пострадавший из-за майских паводков мост восстановлен в селе Тавуш в Армении. Строительством занималась иранская компания. Сегодня состоится торжественное открытие.
Мост в армянском Тавуше, пострадавший из-за стихии, построила компания из Ирана, рассказал посол республики в Армении Мехди Собхани.
"Это один из красивых моментов наших двусторонних отношений"
- Мехди Собхани
Он совместно с министром инфраструктур РА примет участие в торжественном открытии моста сегодня.
Напомним, что сильные осадки привели к паводкам в северной части Армении 26 мая. Из берегов вышли реки Агстев и Дебед. В результате были разрушены дороги и мосты, сотни человек пришлось эвакуировать из опасных участков. Один человек погиб из-за падения машины в реку.