Север Армении оказался под водой

Север Армении затопило, вода разрушила дороги и мосты. Сотни человек эвакуированы, а рейсы поездов Ереван-Тбилиси отменены. Из-за наводнения произошел взрыв на станции.

МВД Армении сообщило о наводнении на севере страны, разрушены дороги и мосты, сотни человек пришлось эвакуировать из опасных участков.

Причина наводнения вызвана выходом из берегов реки Дебед. Под водой оказался 31-километровый участок дороги Ванадзор-Алаверди. Кроме того, разрушено 50 м трасс.

Отмечается, что один человек погиб в результате падения в реку автомобиля. Также вода снесла мост через Дебед и мост, который соединяет станцию Санаин и город Алаверди.

В ведомстве заявили, что пострадали железнодорожная инфраструктура и другие дороги. Из городов и населенных пунктов, оказавшихся под водой, эвакуировали более 230 человек.

К спасательным операциям привлечены более 300 человек. В МВД добавили, что спасательная служба перешла на усиленный режим работы.

В министерстве заявили, что наводнение спровоцировало взрыв на газозаправочной станции в Алаверди. Помимо этого, отменены рейсы поездов из Еревана в Тбилиси.

Пресс-секретарь Никола Пашиняна Назели Багдасарян сообщила, что армянский премьер направился в районы, которые охвачены подтоплением.