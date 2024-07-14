Вестник Кавказа

Капитальный ремонт 6 школ запускают в Кабардино-Балкарии 

Строитель
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уже шесть школ откуются в новом учебном году в Кабардино-Балкарии. Также в республике планируется капитальный ремонт еще 93 учебных заведений.    

В новом учебном году в Кабардино-Балкарской республике запланировано открытие шести школ, которые прошли капитальный ремонт. Помимо открытия отремонтированных школ, в республике планируется капитальный ремонт еще 93 учебных заведений. 

«Подробно остановились на теме подготовки к новому учебному году. В сентябре после капитального ремонта примут детей школы в Озреке, Анзорее, Кишпеке, Лашкуте, специальная коррекционная школа-интернат  1 и начальная школа лицея  2 в Нальчике. Откроют двери новые школы - на 1,5 тыс. мест в микрорайоне "Восточный" Нальчика, на 1 224 места в Баксане, на 330 мест в Майском, на 150 мест в Псынабо, на 560 мест в Прохладном, на 275 мест в Сармаково»

– глава КБР Казбек 

Капитальный ремонт школ включает в себя не только обновление внутреннего и внешнего облика зданий, но и улучшение инженерной инфраструктуры, обновление оборудования, установку современной мебели и техники. Это позволит создать безопасные, функциональные и современные учебные пространства, способствующие эффективному обучению. 

Кроме того, обновленные школы создают условия для внедрения инновационных образовательных программ, использования современных образовательных технологий и повышения профессионального уровня педагогов. Это способствует повышению качества образования и подготовке квалифицированных специалистов, готовых к вызовам современного общества.

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