Капитальный ремонт 6 школ запускают в Кабардино-Балкарии 

Уже шесть школ откуются в новом учебном году в Кабардино-Балкарии. Также в республике планируется капитальный ремонт еще 93 учебных заведений.

В новом учебном году в Кабардино-Балкарской республике запланировано открытие шести школ, которые прошли капитальный ремонт. Помимо открытия отремонтированных школ, в республике планируется капитальный ремонт еще 93 учебных заведений.

«Подробно остановились на теме подготовки к новому учебному году. В сентябре после капитального ремонта примут детей школы в Озреке, Анзорее, Кишпеке, Лашкуте, специальная коррекционная школа-интернат 1 и начальная школа лицея 2 в Нальчике. Откроют двери новые школы - на 1,5 тыс. мест в микрорайоне "Восточный" Нальчика, на 1 224 места в Баксане, на 330 мест в Майском, на 150 мест в Псынабо, на 560 мест в Прохладном, на 275 мест в Сармаково»

– глава КБР Казбек

Капитальный ремонт школ включает в себя не только обновление внутреннего и внешнего облика зданий, но и улучшение инженерной инфраструктуры, обновление оборудования, установку современной мебели и техники. Это позволит создать безопасные, функциональные и современные учебные пространства, способствующие эффективному обучению.

Кроме того, обновленные школы создают условия для внедрения инновационных образовательных программ, использования современных образовательных технологий и повышения профессионального уровня педагогов. Это способствует повышению качества образования и подготовке квалифицированных специалистов, готовых к вызовам современного общества.