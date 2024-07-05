Дагестан осенью откроет первую школу креативных индустрий

В сентябре в Дагестане откроет двери первая в республике школа креативных индустрий для старшеклассников. Набор на двухлетний курс откроется 20 июля.
Этой осенью на базе Дагестанского колледжа культуры и искусств имени Б. Мурадовой начнет работать первая в республике школа креативных индустрий.
Образовательный проект рассчитан на школьников 5-11 классов, набор на курс откроется 20 июля.
"Школа креативных индустрий представляет собой уникальное учебное пространство, способствующее развитию творческого мышления у подростков и поиску нестандартных решений. Обучение в школе ориентировано на практические навыки <…> Первый набор составит 60 человек, а полный курс обучения продлится два года"
– Минкультуры Дагестана
Обучение будет проводиться по трем востребованным сегодня направлениям:
- создание фото и видематериалов, монтаж,
- дизайн - графический, иллюстрации, веб-дизайн,
- музыка - создание композиций с использованием современных технологий онлайн.