Вестник Кавказа

Дагестан осенью откроет первую школу креативных индустрий

Айтишник
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В сентябре в Дагестане откроет двери первая в республике школа креативных индустрий для старшеклассников. Набор на двухлетний курс откроется 20 июля.

Этой осенью на базе Дагестанского колледжа культуры и искусств имени Б. Мурадовой начнет работать первая в республике школа креативных индустрий.

Образовательный проект рассчитан на школьников 5-11 классов, набор на курс откроется 20 июля.

"Школа креативных индустрий представляет собой уникальное учебное пространство, способствующее развитию творческого мышления у подростков и поиску нестандартных решений. Обучение в школе ориентировано на практические навыки <…> Первый набор составит 60 человек, а полный курс обучения продлится два года"

– Минкультуры Дагестана

Обучение будет проводиться по трем востребованным сегодня направлениям:

  • создание фото и видематериалов, монтаж,
  • дизайн - графический, иллюстрации, веб-дизайн,
  • музыка - создание композиций с использованием современных технологий онлайн.
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