Три приюта для собак заработают в Дагестане

В крупнейших городах Дагестана появятся три приюта для бродячих собак. Цель проекта – создание условий для временного пребывания бездомных животных.

В Махачкале, Кизляре и Дербенте появятся новые приюты для бродячих собак. Эти приюты будут вписаны в систему межмуниципальных центров для бездомных животных. Республиканские власти отмечают, что планирование и возведение приютов полагается на принципы гуманизма и заботы о животных без владельцев.

«Целью проекта является создание условий для временного или постоянного пребывания бездомных животных, обеспечение им необходимого ухода, кормления и медицинской помощи»

– вице-премьер Нариман Абдулмуталибов

Планируемые к созданию межмуниципальные приюты для бездомных собак в Дагестане будут построены по модульному принципу. Это позволит создать эффективные и долговечные сооружения, обладающие не только высокой пропускной способностью, но и быстрой возможностью возведения. Модульная конструкция приютов также экономически целесообразна, что позволяет оптимизировать бюджетные затраты.