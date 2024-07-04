Три новых собачьих парка открыли в Ереване

В рамках проекта, который подразумевает организацию парковых зон для людей с собаками, в армянской столице построили скверы для четвероногих друзей в трех районах города. В будущем администрация хочет оборудовать подобные площадки во всех районах города.

В столице Армении построили специальные парки для выгула собак в трех районах города - Канакер-Зейтун, Арабкир и Шенгавит. Об этом рассказала городская администрация.

Программу по строительству парковых зон для собак ереванская мэрия начала осваивать еще в 2021 году. Тогда скверы были сооружены в районе Малатия-Себастия и в центре города на шестом участке Кольцевого бульвара.

Основная цель проекта – облегчить жизнь хозяевам собак, предоставив им отдельную территорию для выгула. Так, они смогут комфортно проводить время с питомцами и проводить дрессировку. При этом их действия не будут мешать другим жителям города.

Ереван насчитывает 12 районов, и мэрия надеется, что подобные парки появятся в каждом из них.