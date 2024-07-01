Большую часть самостроев узаконят в Ереване

Мэр Еревана анонсировал масштабную работу по легализации самостроев. Она затронет сооружения, построенные до 2021 года.

В Ереване собираются легализовать многие незаконно построенные здания и сооружения. Такое заявление сделал 8 июля мэр города.

Выступая на селекторном совещании, Тигран Авинян обратил внимание на то, что самострои в столице Армении десятками лет возводились в обход закона.

По словам градоначальника, сейчас мэрия занимается масштабным исследованием и решает вопрос с их легализацией. Речь идет о зданиях, зарегистрированных до 2021 года.

При этом он акцентировал внимание на том, что узаконены будут далеко не все сооружения такого типа.

"Это значит, что объем легализации в этот период будет довольно большим. Хочу также подчеркнуть, что никаких посреднических услуг в этом процессе нет и быть не может"

– мэр столицы