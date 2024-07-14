Вестник Кавказа

Когда в Москве отпразднуют День города?

Когда в Москве отпразднуют День города?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Москвы подготовят для жителей и гостей столицы праздничную программу по случаю Дня города. В этом году Москве исполнится 877 лет.

Московский градоначальник Сергей Собянин рассказал о подготовке российской столицы к празднованию Дня города. Он заявил, что в этом году его отметят 7-8 сентября.

Столичный мэр в своем телеграм-канале сообщил о проведении концертов, конкурсов, мастер-классов, а также благотворительного фестиваля "Добрая Москва".

Глава города отметил, что праздничные мероприятия состоятся как в центре Москвы, так и во всех административных округах. Подробная программа станет известна скоро.

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