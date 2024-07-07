Вестник Кавказа

Тело погибшего от молнии туриста спустили с Дыхтау

эвакуация
© Фото: Эльбрусский ВПСО МЧС России
Спасатели спустили с горы Дыхтау тело погибшего от удара молнией альпиниста. К эвакуации спасатели не могли приступить раньше из-за плохой погоды.

Тело погибшего от удара молнии туриста спасатели спустили с высоты в 5100 м в КБР. Напомним, что трагедия произошла 2 недели назад на горе Дыхтау, где в мужчину ударила молния.

Спасатели не смогли сазу приступить к спуску тела погибшего, так как операции по спуску препятствовали неблагоприятные погодные явления.  

«Тело альпиниста эвакуировано на вертолёте и передано сотрудникам полиции»

– Эльбрусский ВПСО МЧС России

Отметим, что погибший альпинист совершал восхождение с напарником. После трагедии второму альпинисту удалось достичь базового лагеря.

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