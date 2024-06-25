Молния убила альпиниста в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии альпиниста ударила молния. Он погиб во время восхождения. К месту трагедии выехали спасатели для транспортировки тела.

Молния в горах Кабардино-Балкарии ударила тольяттинского альпиниста во время восхождения, он погиб, пишет пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Трагедия произошла на горе Дыхтау (5 тыс м) в Черкеском районе КБР. Погибшим оказался житель Тольятти 1973 года рождения. Его группа из четырех человек была зарегистрирована в альплагере "Безенги".

Отмечается, что к месту происшествия направились спасатели Эльбрусского поисково-спасательного отряда МЧС РФ. Они вывезут тело погибшего альпиниста.