Девушку придавило деревом в Кабардино-Балкарии

Девушка 16-ти лет пострадала в результате падения дерева в Прохладном. Она госпитализирована в больницу в Нальчике. Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое.

Ураганным ветром в Кабардино-Балкарии повалило дерево. Ствол задел и травмировал местную жительницу 16-ти лет. По словам главы региона, это произошло в Прохладном.

«К сожалению, в Прохладном в результате падения дерева пострадал ребенок. Сейчас идет его экстренная транспортировка в Нальчик, вся необходимая медицинская помощь будет оказана»

– Казбек Коков

По факту инициирована полицейская проверка. Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое.

Также сообщается о том, что значительный урон инфраструктуре непогода нанесла в городском округе Прохладный и Баксане. Коков подчеркнул, что все аварийные службы уже приступили к ликвидации последствий разгула стихии.