Несколько сел пострадали из-за града в Грузии

На восточную часть Грузии обрушился град, в результате чего пострадал ряд населенных пунктов. Неблагоприятная погода в регионах будет сохраняться до воскресенья.

На востоке Грузии из-за града пострадали несколько сел. Об этом сообщают местные СМИ.

Согласно предварительным данным, повреждения получили сельскохозяйственные угодья, расположенные в трех селах Кахети - Икалто, Руиспири и Вардисубани.

Сумма ущерба пока неизвестно, однако фермеры отмечают, что град, длившийся около 15 минут, в первую очередь повредил однолетние и многолетние посевы, а также часть виноградников.

Согласно прогнозу синоптиков, в Грузии вплоть до 16 июня будут идти ливни с градом, сопровождающиеся усилением ветра.