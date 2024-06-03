Жителей запада и востока Грузии предупредили о сильных дождях с ветром

В ближайшие часы в Грузии испортится погода. Синоптики ожидают ливни с грозами, сопровождающиеся сильным ветром.

До конца сегодняшнего дня, а также в течение суток 10 июня почти на всей территории Грузии ожидается ухудшение погодных условий. Об этом рассказали в Нацагентстве окружающей среды республики.

Согласно прогнозу синоптиков, в горных районах Западной, а также большей части Восточной Грузии пройдут кратковременные грозовые дожди, местами сильные, а также град. Все это будет сопровождаться сильным ветром.

В ведомстве предупредили местных жителей, что осадки могут привести к образованию оползней и селей в горных районах страны, а также спровоцировать значительное повышение уровня воды в водоемах.

Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний.