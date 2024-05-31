Иран передал гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Армении

В результате сильнейшего наводнения в Армении пришлось эвакуировать сотни местных жителей. В ближайшее время пострадавшим от разгула передадут гуманитарную помощь, предоставленную Ираном.

В Армению привезли гуманитарную помощь из Ирана, которая предназначена для граждан, пострадавших во время сильнейшего майского наводнения. Об этом пишут местные СМИ.

В пятницу, 7 июня, сотрудники Иранского Общества Красного Полумесяца и Армянского общества Красного Креста отвезут ее в Алаверди – город в северо-восточной части Лорийской области.

Гуманитарная помощь состоит из консервов, постельных принадлежностей, посуды, санитарных средств и других предметов.

Разрушительное наводнение в Армении

В конце мая на республику обрушились сильные дожди, в результате чего из берегов вышли две реки. Это спровоцировало сильнейшее наводнение, унесшее жизни четырех человек, сотни людей были эвакуированы. Из-за разгула стихии оказались серьезно повреждены дороги и инфраструктура в Лорийской и Тавушской областях.