Специалисты РЖД восстанавливают железные дороги Армении

Специальные службы ОАО "Российские железные дороги" начали восстанавливать после мощного наводнения железные дороги Армении, которые заблокировала большая вода – специалисты обещают привести их в порядок в кратчайшие сроки.

Ремонтные бригады ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) начали восстанавливать железные дороги Армении после наводнения, обрушившегося на страну в конце мая, заявил пресс-секретарь вице-премьера Алексея Оверчука Андрей Матвеев.

"Российские специалисты сделают все, чтобы восстановить железнодорожное сообщение Армении с внешним миром в максимально короткие сроки. Принимая во внимание важность железной дороги для обеспечения народа Армении жизненно необходимыми грузами, финансовые средства на восстановление выделяются Российской Федерацией"

- Андрей Матвеев

Работы ведутся в соответствии с договоренностями, достигнутыми между Оверчуком и его армянским коллегой Мгером Григоряном: российским специалистам предстоит привести в порядок не только внутренние железные дороги страны, но и единственную международную ветку между Арменией и Грузией.

Железные дороги Армении с февраля 2008 года управляются дочерним предприятием РЖД - Южно-Кавказской железной дорогой (ЮКЖД), соглашение подписано на срок 30 лет с возможностью пролонгирования.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в ночь на 26 мая мощное наводнение обрушилось на север Армении. Вода разрушила дороги и мосты, на автомобильные и железнодорожные пути сошли сели, сотни человек пришлось эвакуировать из опасных участков, из-за наводнения произошел взрыв на станции, были отменены рейсы поездов Ереван-Тбилиси.