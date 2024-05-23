Наводнение на севере Армении нанесло огромный ущерб – власти

Дать конкретную оценку ущерба, нанесенного наводнением в Лори и Тавуше, пока невозможно, однако уже ясно, что он будет огромен, рассказал глава Мининфраструктур Гнел Саносян.

Вызванное ливнями и разливом рек наводнение в Лорийской и Тавушской области причинило огромный ущерб, полные масштабы которого станут ясны только со временем, рассказал министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян.

Он пояснил, что процессы подмывания грунта продолжаются, и не исключены новые разрушения. Например, могут просесть дороги.

По словам министра, подвергшиеся водной атаке дома необходимо проверить: они могли прийти в аварийное состояние, причем внешне это может быть незаметно.

Саносян уточнил, что некоторые объекты пока просто недоступны из-за высокого уровня воды, и надо ждать, пока она сойдет. Это и водопроводы, и насосные станции, и ЛЭП, и мосты.

© Фото: Сайт премьер-министра Армении

Определенное время, добавил он, потребуется, чтобы необходимо ущерб для частных домов, магазинов, а также полей и садов.

Глава ведомства заверил, что, уровень воды в реке Дебед остается высоким, опасности нового разлива нет.

Железная дорога в Грузию

В результате наводнения пострадала и железная дорога, которая соединяет Армению и Грузию. По словам Саносяна, в общей сложности вода размыла 2,5 км полотна. Сильнее всего пострадал участок от станции "Айрум" до "Санаин".

Министр пояснил, что, пока не будет завершен ремонт, бензин, дизельное топливо и прочие важные грузы будут возить на поезде до станции "Айрум", после чего их будут отправлять на грузовиках по всей стране.