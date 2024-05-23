Армения продолжает бороться с наводнением

В Лорийской области продолжаются спасательные работы в городах Алаверди, Ташир и селе Ахпат. В настоящее время на месте находятся несколько десятков волонтеров и спасателей.

На территории Лорийской области продолжаются спасательные работы в связи с наводнением в регионе. Проводится эвакуация.

«В общей сложности 137 жителей были эвакуированы из района станции Санаин в Алаверди, еще 141 житель ожидает эвакуации»

– пресс-служба администрации

Отметим, что Министерство внутренних дел Армении взяло на себя организацию и проведение эвакуации людей, находившихся в зоне бедствия. Сотрудники оперативно решили вопросы размещения пострадавших, обеспечения первой необходимой помощи и координации действий спасателей. Благодаря слаженной работе команды удалось начать процесс эвакуации.