Три человека погибли от наводнения в Армении

Трагедия в Лорийской области: наводнение унесло жизни трех человек. Об этом проинформировали местные власти.
В Лорийской области Армении произошло наводнение, которое унесло жизни трех человек. граждан страны.
«В зоне бедствия трое погибших. Спасатели вынесли тело неизвестного гражданина возле моста Санаин. Тела еще двоих погибших армянских граждан были обнаружены возле сел Птгаван и Шнох»
– пресс-службе министерства внутренних дел республики.
По предварительным данным, причиной наводнения стали сильные дожди, которые привели к выходу из берегов реки Дебед.
В результате наводнения погибли три человека, несколько человек получили ранения различной степени тяжести. Многие дома были разрушены, инфраструктура пострадала, что привело к значительным материальным потерям для местного населения.