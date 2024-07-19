Вестник Кавказа

В Абхазии туристические походы в горы стали непопулярны

Озеро Рица
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Все чаще туристы в Абхазии предпочитают однодневный трекинг и легкие пешие маршруты настоящим походам. Туристов в горах с рюкзаками немного, большинство выбирает более комфортный отдых.

На отдыхе в Абхазии многих туристов влекут горы, но чаще всего путешественники совершают небольшие однодневные туристические походы, рассказал научный сотрудник Рицинского нацпарка Тимур Тванба.

«В последние пару лет идет затухание интереса туристов к многодневным походам с рюкзаками. Предпочтение отдается однодневному хайкингу, он более комфортный»

– Тванба

При этом в России и по миру в целом тенденция другая - многодневные походы становятся популярнее, заметил он.

В Абхазии улучшить ситуацию с походным туризмом помогло бы открытие прокатов инвентаря и специализированных туристических магазинов, добавил Тванба в беседе с радио Sputnik.

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