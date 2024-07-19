Парапланерист погиб в ущелье в Кабардино-Балкарии

В горах КБР в результате падения на параплане погиб мужчина. Он совершил жесткую посадку в ущелье.
В Кабардино-Балкарии разбился мужчина, совершивший на параплане жесткую посадку в Чегемском ущелье. Об этом сказано в заявлении, распространенном 23 июля региональным главком МЧС.
Информация о падении парапланериста поступила ближе к 12:00.
"В 11.45 мск во вторник получено сообщение, что в верховьях Чегемского ущелья жесткую посадку совершил парапланерист"
– пресс-служба ведомства
На место происшествия прибыли спасатели, которые констатировали смерть мужчины. В настоящее время проводится эвакуация тела.
"Следователями проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы"
– региональный главк МЧС