Парапланерист погиб в ущелье в Кабардино-Балкарии

В горах КБР в результате падения на параплане погиб мужчина. Он совершил жесткую посадку в ущелье.

В Кабардино-Балкарии разбился мужчина, совершивший на параплане жесткую посадку в Чегемском ущелье. Об этом сказано в заявлении, распространенном 23 июля региональным главком МЧС.

Информация о падении парапланериста поступила ближе к 12:00.

"В 11.45 мск во вторник получено сообщение, что в верховьях Чегемского ущелья жесткую посадку совершил парапланерист"

– пресс-служба ведомства

На место происшествия прибыли спасатели, которые констатировали смерть мужчины. В настоящее время проводится эвакуация тела.

"Следователями проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы"

– региональный главк МЧС