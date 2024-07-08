Спасатели помогли альпинисту из Тюмени спуститься с Эльбруса

В КБР провели успешную операцию по эвакуации жителя Тюмени, застрявшего на Эльбрусе. Вместе с ним восхождение на гору совершали еще несколько человек.

Спасатели успешно эвакуировали альпиниста из Тюмени, совершавшего восхождение на Эльбрус. Об этом сказано в сообщении, распространенном 19 июля ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Мужчина поднимался на гору в составе группы, состоящей из четырех человек. На высоте 5,3 тыс метров он обратился за помощью к спасателям.

"Специалисты МЧС России эвакуировали всю группу вниз на поляну Азау. От дальнейшей помощи восходители отказались"

– пресс-служба управления

Отмечается, что перед восхождением альпинисты зарегистрировали свой маршрут.