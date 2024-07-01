Вестник Кавказа

Москвич-экстремал неудачно прокатился на мотоцикле по Приэльбрусью

Москвич-экстремал неудачно прокатился на мотоцикле по Приэльбрусью
© Фото: скриншот с видео спасателей Эльбрусского отряда
Московский мотоциклист-экстремал решил "пройти" по экотропе в Приэльбрусье на своем железном монстре, но увлекательного путешествия по горам не получилось - он упал и получил травму ноги, пришлось вызывать спасателей.

Мотоциклист из Москвы решил получить острые ощущения в путешествии по экотропе в Приэльбрусье, отправился он на маршрут на своем "железном коне", но с самого начала что-то пошло не так, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Любитель-экстремал не совладал со своей техникой и съехал на дно ущелья, сильно травмировав ногу: пришлось вызывать спасателей, передает "АиФ-Ставрополье".

Сотрудники МЧС прежде всего обездвижили любителя острых ощущений, наложили ему на ногу хирургическую шину, и только после этого спустили его с гор и передали врачам.

Спасателям Эльбрусского высокогорного отряда, прибывшим по вызову, помогали  очевидцы происшествия.

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