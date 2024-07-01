Альпиниста спасли в горах КБР

Альпинист был спасен на горе Дыхтау. Сейчас он находится в альплагере «Безенги». Его жизнь вне опасности.

Спасатели МЧС на вертолете помогли спуститься альпинисту, застрявшему на горе Дыхтау (КБР). Ранее сообщалось, что ЧП произошло, когда он с напарником спускались с горы. Его товарища насмерть поразила молния, а сам он остался без снаряжения. Не имея возможности продолжать подъем или спуститься самостоятельно, альпинист был вынужден вызывать на помощь спасателей.

"По состоянию на 08:00 мск 8 июля спасатели МЧС России на коммерческом вертолете эвакуировали второго участника группы с горы Дыхтау в альплагерь "Безенги", в медицинской помощи он не нуждается"

– МЧС РФ

Сложность миссии заключалась в том, что высота и пересеченный рельеф горы создавали непростые условия для посадки вертолета. Также сообщается, что шедший с пострадавшим альпинист погиб. Его тело будет спущено после улучшения погоды.