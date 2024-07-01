Спасатели В КБР не могут добраться до терпящего бедствие альпиниста

Непогода в горах Кабардино-Балкарии не позволяет спасателям добраться до запросившего помощи альпиниста, напарник которого погиб от удара молнии – на высоте низкая облачность и идет мокрый снег.

Резко ухудшившиеся погодные условия не дают спасателям добраться до альпиниста, который запросил помощь на горе Дыхтау в Черекском районе Кабардино-Балкарии (КБР), а также эвакуировать тело его погибшего напарника, сообщило в своем Telegram-канале ГУ МЧС РФ по региону.

"Коммерческим вертолетом произведена заброска 2-х групп спасателей на высоту 2700 и 3800 метров. Второй участник восхождения находится на высоте 4700 м в палатке, имеется связь и запас продуктов. В данный момент погодные условия не позволяют совершить подъем спасателям МЧС России. Работы осложняет низкая облачность, туман, мокрый снег. Маршрут - 4 Б категории сложности в условиях кампепада"

- МЧС по КБР

Семеро спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России ждут улучшения погодных условий, чтобы подняться в базовый лагерь, эвакуировать тело погибшего альпиниста и помочь спуститься его напарнику, у которого нет снаряжения для самостоятельного спуска.