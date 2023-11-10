Вестник Кавказа

Конкурс чтецов Корана стран БРИКС стартует в Казани

Коран
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в Татарстане открывается международный конкурс чтецов Корана стран БРИКС. Мероприятие продлится три дня, участниками станут чтецы Корана из 20 стран.

Сегодня в Казани открывается крупнейший международный религиозный конкурс - Премия священного Корана стран БРИКС, он продлится три дня, рассказал зампредседателя ДУМ РФ Рушан Аббясов.

"В конкурсе принимают участие лучшие чтецы из 20 государств, как стран БРИКС, так и арабо-мусульманского мира - СНГ, Азии и Африки. Премия пройдет в номинации "Тилява" - искусное чтение священных текстов. Россию представляет хафиз (знающий наизусть священное писание) Ясир Додарбеков. Жюри конкурса возглавляет глава Академии священного Корана в Шардже Халифа Месбах ат-Тунейджи"

– Аббясов

Лучший чтец Корана будет отмечен призом. Чтения пройдут в рамках демонстрации театрализованной постановки о смыслах Корана.

Участниками мероприятия станут гости из стран БРИКС, а также других мусульманских государств, поделился он, передает РИА Новости.

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