Конкурс чтецов Корана стран БРИКС стартует в Казани

Сегодня в Казани открывается крупнейший международный религиозный конкурс - Премия священного Корана стран БРИКС, он продлится три дня, рассказал зампредседателя ДУМ РФ Рушан Аббясов.
"В конкурсе принимают участие лучшие чтецы из 20 государств, как стран БРИКС, так и арабо-мусульманского мира - СНГ, Азии и Африки. Премия пройдет в номинации "Тилява" - искусное чтение священных текстов. Россию представляет хафиз (знающий наизусть священное писание) Ясир Додарбеков. Жюри конкурса возглавляет глава Академии священного Корана в Шардже Халифа Месбах ат-Тунейджи"
– Аббясов
Лучший чтец Корана будет отмечен призом. Чтения пройдут в рамках демонстрации театрализованной постановки о смыслах Корана.
Участниками мероприятия станут гости из стран БРИКС, а также других мусульманских государств, поделился он, передает РИА Новости.