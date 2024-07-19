Вестник Кавказа

В Кисловодске заработает крупный культурный центр

В Кисловодске заработает крупный культурный центр
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уже в будущем 2025 году в Кисловодске заработает крупный многофункциональный культурный центр, который объединит в себе концертный зал, выставочный комплекс, библиотеку, кинотеатр, лофт-центр и другие учреждения культуры.

В Кисловодске полным ходом идет строительство грандиозного многофункционального культурного центра, рассказал и.о. министра строительства и архитектуры Ставрополья Сергей Величко.

"Центр строят в рамках подпрограммы "Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавминвод". Реализация проекта уже начата, контракт заключен. Срок исполнения - 2025 год"

- Сергей Величко

Планы властей масштабные - проект постоянно обновляют, его площадь уже выросла на 6 тыс кв м, до 33 тыс кв м, за счет увеличения концертного зала и строительства зала хореографии и ресторанного комплекса на его верхних этажах, новые изменения потребуют повторной экспертизы, что несколько тормозит строительство, отметил и.о. министра, передает "Интерфакс".

В состав центра войдут концертный зал на 1,8 тыс мест, выставочный комплекс, библиотека, кинотеатр, лофт-центр с конференц-залом и многие другие культурные локации, добавил Величко.

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