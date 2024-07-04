Новый музейный комплекс в Ставрополе станет рекордным для Юга России

Уникальный не только для Ставрополья, но и для всего Юга музейно-образовательный комплекс начинают строить в Ставрополе. Пятиэтажное здание вместит, помимо прочего, концертный и театральный залы.

Масштабный проект реализуется в Ставрополе на улице Ивана Щипакина – там появится многоэтажный комплекс, который будет выполнять несколько функций: культурную, образовательную и музейную, рассказали власти края.

По словам и.о. главы Минстроя Сергея Величко, сейчас строители копают котлован, а также обустраивают подъезды к стройке.

Площадь будущего здания достигнет 47 тыс кв м, и он станет самым крупным на Юге страны. В здании будет пять этажей. В просторном комплексе будут:

концертный зал, рассчитанный на 2,5 тыс зрителей;

театральный зал для 600 человек;

залы для занятий хореографией и балетом;

места для репетиций;

переговорная и конференц-зал на 200 участников.

Комплекс планируется открыть в 2027 году.