Новый музейный комплекс в Ставрополе станет рекордным для Юга России

Уникальный не только для Ставрополья, но и для всего Юга музейно-образовательный комплекс начинают строить в Ставрополе. Пятиэтажное здание вместит, помимо прочего, концертный и театральный залы.
Масштабный проект реализуется в Ставрополе на улице Ивана Щипакина – там появится многоэтажный комплекс, который будет выполнять несколько функций: культурную, образовательную и музейную, рассказали власти края.
По словам и.о. главы Минстроя Сергея Величко, сейчас строители копают котлован, а также обустраивают подъезды к стройке.
Площадь будущего здания достигнет 47 тыс кв м, и он станет самым крупным на Юге страны. В здании будет пять этажей. В просторном комплексе будут:
- концертный зал, рассчитанный на 2,5 тыс зрителей;
- театральный зал для 600 человек;
- залы для занятий хореографией и балетом;
- места для репетиций;
- переговорная и конференц-зал на 200 участников.
Комплекс планируется открыть в 2027 году.