В МИД Азербайджана отметили высокий уровень отношений с Россией

Политический диалог Москвы и Баку основан на взаимном доверии президентов Путина и Алиева. Высокий уровень отношений двух стран лежит в основе союзнического взаимодействия, отметили в МИД АР.

МИД России и Азербайджана провели в российской столице очередной раунд политических консультаций. Замглавы МИД Азербайджана Самир Шарифов встретился с российским коллегой Михаилом Галузин.

Стороны обсудили возможности для расширения двустороннего сотрудничества в различных сферах и актуальные вопросы международной и региональной повестки.

"На встрече с удовлетворением было подчеркнуто, что политический диалог на высоком уровне, основанный на взаимном доверии между лидерами двух стран и формирующий двустороннюю повестку, является основой союзнического взаимодействия между государствами"

– МИД Азербайджана