Вестник Кавказа

Ситуация на Кавказе стала темой беседы замглав МИД России и Азербайджана

Ситуация на Кавказе стала темой беседы замглав МИД России и Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Москве прошла встреча замглав МИД России и Азербайджана. Стороны обсудили ситуацию на Южном Кавказе. Консультации прошли в дружественной атмосфере.

Консультации замруководителей российской и азербайджанской дипломатий Александра Грушко и Самира Шарифова состоялись в Москве, пишет пресс-служба МИД России.

Заместители глав дипломатических ведомств обеих стран поговорили о ситуации на Южном Кавказе и сопредельных регионах. Они также обменялись мнениями по проблематике ЕС и НАТО.

Помимо этого, Грушко и Шарифов затронули ситуацию в ОБСЕ, Совете Европы и ряд двусторонних и международных тем, которые представляют взаимный интерес.

На Смоленской площади подчеркнули, что встреча замглав МИД России и Азербайджана прошла в дружественной и доверительной атмосфере, соответствующей духу союзничества.

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