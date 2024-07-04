Ситуация на Кавказе стала темой беседы замглав МИД России и Азербайджана

В Москве прошла встреча замглав МИД России и Азербайджана. Стороны обсудили ситуацию на Южном Кавказе. Консультации прошли в дружественной атмосфере.
Консультации замруководителей российской и азербайджанской дипломатий Александра Грушко и Самира Шарифова состоялись в Москве, пишет пресс-служба МИД России.
Заместители глав дипломатических ведомств обеих стран поговорили о ситуации на Южном Кавказе и сопредельных регионах. Они также обменялись мнениями по проблематике ЕС и НАТО.
Помимо этого, Грушко и Шарифов затронули ситуацию в ОБСЕ, Совете Европы и ряд двусторонних и международных тем, которые представляют взаимный интерес.
На Смоленской площади подчеркнули, что встреча замглав МИД России и Азербайджана прошла в дружественной и доверительной атмосфере, соответствующей духу союзничества.